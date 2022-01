Elif odc. 1142. Melek nie daje znaku życia. Streszczenie odcinka [28.01.2022]

Elif odcinek 1142. Streszczenie

Melek coraz trudniej znosi czekanie na dobre wiadomości od Mahira. Tymczasem mężczyzna czeka pod rezydencją. Gdy Kiymet wychodzi z domu, rusza jej śladem w nadziei, że matka jedzie do Elif. Kiymet jednak orientuje się, że Mahir ją śledzi i udaje się jej go zgubić. Levent zaprasza Hümeyrę na kolację. Ta z zawstydzeniem przyznaje, że nie poinformowała jeszcze rodziny o ich zaręczynach. Zdesperowana Melek postanawia spotkać się z Kiymet. Pod jej nieobecność pojawia się Kerem i po raz kolejny próbuje przebłagać Asli. Kiymet zmusza Melek do usunięcia nagrania i niszczy jej telefon. W zamian za to Melek każe jej zawieźć się do Elif. W tym czasie Mahir odnajduje dziewczynkę i zabiera ją do domu, nie może jednak skontaktować się z Melek.