Elif odc. 1143. Macide zgadza się na ślub córki. Streszczenie odcinka [31.01.2022]

Elif odcinek 1143. Streszczenie

Rana spotyka się z pośrednikiem w sprawie współpracy holdingu Haktanir z firmą Dream - Tex. Zapewnia go, że skłoni Haktanirów do podpisania umowy. Ich spotkanie przerywa pojawienie się w restauracji Hümeyry i Leventa. Pomimo niemiłego spotkania udaje im się ocalić dobrą atmosferę. Ku zaskoczeniu Hümeyry, do lokalu przybywa również Macide, zaproszona przez Leventa. Okazuje się, że Levent już wcześniej spotkał się z Macide, żeby porozmawiać o swoich planach względem jej córki. Hümeyra nie posiada się z radości, kiedy matka wyraża zgodę na ich ślub. Kiymet przywozi Melek do magazynu, w którym przetrzymywała Elif. Gdy okazuje się, że dziewczynki tam nie ma, Melek wpada w szał i atakuje Kiymet. Kobiecie udaje się jednak uciec. Melek rusza za nią do rezydencji. W ostatniej chwili zatrzymuje ją Mahir i informuje, że odnalazł Elif. Tymczasem Kiymet okłamuje domowników, mówiąc, że została napadnięta. Odmawia jednak pójścia na policję. Elif i Melek znów są razem. Dziewczynka przekonuje matkę, że powinny wyjechać. Asli popiera ten pomysł. Macide informuje rodzinę o zaręczynach córki, Kiymet nie może powstrzymać się od krytyki.