Elif odc. 1148. Kerem wyznaje Asli uczucia. Streszczenie odcinka [22.02.2022] redakcja

Dochodzi do konfrontacji Asli i Kerema. W pewnym momencie mężczyzna wyznaje Asli miłość. Co ona na to? Tymczasem Kiymet ma dość Macide. Z jakiego powodu? Co jeszcze wymyśli matka Mahira? Koniecznie przeczytaj streszczenie 1148. odcinka Elif!