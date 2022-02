Elif odc. 1149. Hümeyra wyrzuca Kiymet z domu. Streszczenie odcinka [23.02.2022]

Elif odcinek 1149. Streszczenie

W holdingu Haktanir odbywa się spotkanie z reprezentantem Dream - Tex. Wszyscy są pozytywnie nastawieni do tej współpracy. Nie mają pojęcia, że jest to kolejna intryga Rany. Leman i Jülide zauważają, że Şafaka nie ma w domu i w panice ruszają na jego poszukiwania. Gdy po powrocie z kontroli lekarskiej Şafak dowiaduje się, że Jülide poszła wypytywać o niego Tufana, między małżonkami dochodzi do kłótni. Przypadkiem świadkiem tej sytuacji staje się Emirhan. Chłopiec przerywa milczenie i prosi ich, żeby się nie kłócili. Po powrocie do domu Hümeyra wykrzykuje Kiymet wszystko, czego się dowiedziała i oczekuje od niej wyjaśnień. W końcu wyrzuca ją z domu.