Elif odc. 1150. Kolacja na cześć Melek i Elif. Streszczenie odcinka [24.02.2022] redakcja

Hümeyra nie zmienia zdania co do Kiymet i nie pozwala jej wrócić do domu. Z kobietą nie chce rozmawiać także jej syn Mahir. Z kolei Jülide i Şafak są zmartwieni. Z jakiego powodu? Co jeszcze się wydarzy? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 1150. odcinka Elif!