Elif odc. 1156. Fałszywy syn Kiymet. Streszczenie odcinka [04.03.2022]

Elif odcinek 1156. Streszczenie

Hümeyra, Levent i Melek udają się do kawiarni, by zdemaskować Kiymet. Okazuje się, że kobieta z premedytacją zaaranżowała sytuację i wynajęła aktora, żeby odegrał rolę jej syna. Równocześnie jednak Mahirowi udaje się usunąć z akt stanu cywilnego Kiymet informację o synu. Hümeyra jest w szoku na widok rzekomego brata i traci panowanie nad sobą. Jest zdruzgotana faktem, że do tej pory żyła w kłamstwie i nigdy nie poznała prawdziwego oblicza swojego ojca. Tymczasem Kerem po raz kolejny zapewnia Asli o swoich uczuciach. Choć dziewczyna wydaje się nieprzejednana, słowa Kerema robią na jej wrażenie.