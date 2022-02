Elif odc. 1158. Jülide jest w ciąży. Streszczenie odcinka [08.03.2022]

Elif odcinek 1158. Streszczenie

Kerem nie chce pozwolić, by nowe fakty zburzyły pielęgnowany przez niego wizerunek idealnego ojca i wspomnienia z dzieciństwa. Mahir próbuje namówić Kerema na zmianę postawy wobec brata, ten jednak nieustępliwie podkreśla, że nigdy go nie zaakceptuje. Ma również ogromny żal do ciotki. Głośno podkreśla, że nigdy nie uzna swojego przyrodniego brata. Macide wspomina Melek o brakującej kartce z pamiętnika. Kobieta przypomina sobie, że widziała taką w rękach Kiymet. Jest pewna, że siostra Macide wyrwała ją z premedytacją, by ukryć zapisane na niej informacje. Jülide ma mdłości i zawroty głowy. Choć w pierwszej chwili przypisuje to niedyspozycji żołądkowej, potem uświadamia sobie, że jest w ciąży.