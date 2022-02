Elif odc. 1160. Melek jest podsłuchiwana. Streszczenie odcinka [10.03.2022]

Elif odcinek 1160. Streszczenie

Melek szuka zagubionej kartki z dziennika Macide. Gülsüm mówi jej też o dwóch zakrwawionych koszulach Kiymet, przekonana, że to właśnie jest celem poszukiwań Melek. Nie mają pojęcia, że są podsłuchiwane. Kiymet zakrada się do pokoju Gülsüm odnajduje koszule, pozbywa się ich i wypędza Gülsüm z rezydencji. W tym samym czasie Melek odnajduje w pokoju Kiymet kartkę, z której dowiaduje się, że to właśnie jej i Elif od tak dawna poszukuje Macide. Melek odnosi Macide kartę i wyznaje jej prawdę o sobie. Kobiety są bardzo wzruszone. Tymczasem Murat wciąż domaga się pieniędzy do Kiymet. Po kolejnej rozmowie telefonicznej ta zapomina się rozłączyć i Murat słyszy, że Kiymet planuje się go pozbyć. Wściekły pojawia się w rezydencji i wyznaje Melek, że Kiymet opłaciła go, żeby udawał jej syna. Zdradza także miejsce, w którym Kiymet ma spotkać się ze swoim prawdziwym synem. Melek postanawia go zdemaskować. Jülide mdleje na ulicy. Jej dziwny stan coraz bardziej ją niepokoi. Postanawia udać się do szpitala.