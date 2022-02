Elif odc. 1162. Bankructwo firmy Kerema. Streszczenie odcinka [15.03.2022]

Elif odcinek 1162. Streszczenie

Kiymet udaje się pod dom Rany. Mówiąc, że zna prawdę o Dream - Texie szantażuje kobietę i każe sobie zapłacić. Rana proponuje jej połowę swoich udziałów, na co nieświadoma prawdziwych zamiarów Rany Kiymet chętnie się zgadza. Kerem i Hümeyra nie mogą się otrząsnąć po wydarzeniach ostatnich dni. Postanawiają wynagrodzić Melek krzywdy, jakich doznała i zamierzają przekazać jej część udziałów w firmie. Melek spotyka się z Mahirem. Pokazuje mu szpilkę do mankietu, którą upuścił uciekając przed Melek. Mężczyzna ma coraz większe poczucie winy i wyrzuty sumienia, że musi okłamywać ukochaną kobietę. Tufan prosi Jülide o złoto i obiecuje, że gdy dostanie kosztowności, zniknie z jej życia raz na zawsze. To część planu, jaki uknuła Leman, by pozbyć się niewygodnej synowej. Jülide, mimo nalegań teściowej, nie godzi się na to. Jest przekonana, że tym samym zdradziłaby Şafaka. Kerem jest załamany, dowiedziawszy się, że zostali oszukani przez Dream - Tex. Dla firmy oznacza to bankructwo. Rana triumfuje, a Kiymet jest wściekła, że dała się podejść.