Elif odc. 1163. Macide straci dom? Streszczenie odcinka [16.03.2022]

Elif odcinek 1163. Streszczenie

Wszyscy przyjaciele rodziny Haktanir spotykają się w rezydencji. Każdy na swój sposób próbuje wesprzeć oszukaną rodzinę. Jülide zastanawia się, co robić. Choć pragnie, by Tufan zniknął z jej życia, nie może pozbyć się myśli, że zapłacenie mu byłoby zdradą wobec męża. Tymczasem Leman zaczyna rozumieć, że pozbycie się synowej oznacza utratę wnuka. Kobieta nie przestaje jednak namawiać Jülide do oddania Tufanowi złota. Macide ze spokojem przyjmuje informację o bankructwie holdingu. Najbardziej boli ją prawdopodobieństwo utraty domu.