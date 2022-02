Elif odc. 1164. Rana strzela do Kiymet. Streszczenie odcinka [17.03.2022]

Elif odcinek 1164. Streszczenie

Kerem informuje pracowników o bankructwie firmy. Asli i Mahir wspierają go w trudnych chwilach. Mahir zdobywa się na odwagę i wyjawia Keremowi całą prawdę o sobie i Kiymet. Kerem jest w szoku. Wściekły jedzie do rezydencji, żeby rozprawić się z ciotką. Mahir dzwoni do matki, żeby ją ostrzec. Prosi, żeby opuściła rezydencję, ta jednak ma zupełnie inne zamiary. Tajemniczy mężczyzna poszukuje Melek i Elif. Jego ludziom udaje się je odnaleźć. Jülide idzie do Tufana z zamiarem oddania mu złota, jednak w ostatniej chwili zmienia zdanie. Leman jest wściekła, że jej plan się nie powiódł, bierze więc sprawy w swoje ręce i sama przekazuje złoto Tufanowi. Tufan konfrontuje się z Şafakiem, przekonując go, że Jülide zapłaciła mu złotem ze ślubu, żeby go nie zabijał. Rana szykuje się do ucieczki z kraju, najpierw jednak chce pożegnać się z Hümeyrą. Drzwi otwiera jej uzbrojona Kiymet, przekonana, że to Kerem. Między kobietami dochodzi do szarpaniny, podczas której Rana przypadkowo strzela do Kiymet. Przerażona ucieka z miejsca zdarzenia.