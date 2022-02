Elif odc. 1165. Ostatni epizod serialu. Co się wydarzy w finale? Streszczenie odcinka [18.03.2022]

Elif odcinek 1165. Streszczenie

Wściekły Şafak urządza Jülide awanturę. Zrozpaczona kobieta wszystkiemu zaprzecza, jednak Şafak jej nie wierzy. Każe jej wynieść się z domu i zapowiada, że niezwłocznie złoży pozew o rozwód. Zrozpaczona Jülide odchodzi z Emirhanem, nie zdążywszy powiedzieć mężowi o dziecku. Słysząc wystrzał, Melek i Macide próbują uciekać z domu, jednak Kiymet jest szybsza, ogłusza Melek i zabiera Macide do garażu, mierząc do niej z broni. Zdezorientowana Macide nie może pojąć, co się dzieje. Na miejscu pojawia się Kerem, a zaraz potem Mahir. Do rezydencji przyjeżdżają też niczego nieświadomi, Levent i Hümeyra i odnajdują nieprzytomną Melek. Kiymet mówi o swojej miłości do Şevkiego i nienawiści do Macide. Gdy Mahir próbuje stanąć w obronie brata, Kiymet wyjawia mu, że wszystko, co mówiła mu o jego związkach z Haktanirami było kłamstwem. Doprowadzona do ostateczności Kiymet zabija Macide oraz rani Kerema i Mahira. Na miejsce tragedii docierają Hümeyra i Levent, a także Melek, Elif i Asli. Wszyscy są zdruzgotani po tym, co się stało, ale szczęśliwi, że mają siebie. Targana wyrzutami sumienia Leman wyjawia Şafakowi swoją intrygę. Oboje biegną, żeby zatrzymać Jülide. Leman prosi ją o wybaczenie. Cała rodzina wraca do domu.