Elif odc. 797. Wystraszona Melek zamyka się w pokoju. Streszczenie odcinka [27.08.2020]

Elif - zamieszanie w domu Jülide

Jülide nie może uwierzyć, że kobieta, którą przyjęła do domu, to Melek. Elif ma gorączkę. Süreyya i Yildiz bardzo martwią się jej stanem. Tülay dochodzi do siebie. Emirhanowi udaje się przekonać Melek do wyjścia z pokoju. Przychodzi Veysel, wezwany przez Jülide.

Kiedy i gdzie oglądać 801. odcinek Elif?

801. odcinek Elif będzie można obejrzeć w czwartek - 27 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.