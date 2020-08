Elif odc. 802. Melek nie pamięta przeszłości. Streszczenie odcinka [28.08.2020]

Elif odcinek 802. Streszczenie

Trawiona gorączką Elif woła mamę. Gdy dziewczynka dochodzi do siebie, wyznaje Süreyyi, że jej mama żyje i że widziała ją w telewizji. Süreyya nie wie, co ma o tym myśleć. Tymczasem Tülay i Veysel nie mogą uwierzyć w to, że Melek naprawdę żyje.