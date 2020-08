Elif odc. 812. Nowe uczucia Kerema i Süreyyi. Streszczenie odcinka [11.09.2020]

Elif odcinek 812. Streszczenie

Kerem i Süreyya wracają do domu, by odpocząć. Zamierzają zabrać ze sobą Elif. Vildan upiera się, by dziewczynka została z nią. Tarik obawia się wyników testu na obecność toksyn w organizmie teściowej. Jülide dowiaduje się o osiedlowym meczu. Jest zdziwiona, że Emirhan nie chce w uczestniczyć w rozgrywkach.