Elif odc. 815. Tarik chce zabić Vildan. Streszczenie odcinka [16.09.20]

Elif odcinek 815. Streszczenie

Vildan jest zniecierpliwiona. Czeka, aż Kerem i Süreyya pojadą do szpitala, by mogła opuścić rezydencję i pojechać do Jülide. Na wieść, że Vildan przyjdzie z małą dziewczynką, Melek gotuje ulubione potrawy Elif.

Elif - kto kogo zabije?

Vildan i Elif zostają zatrzymane przy bramie przez Tarika. Mężczyzna próbuje zmusić służącą, by powiedziała mu prawdę o lekach. Vildan przyznaje, że nie podawała Macide trucizny. Wściekły Tarik postanawia ją zabić. Vildan obezwładnia go i grozi, że jeśli nie pozwoli jej zostać w rezydencji, domownicy poznają prawdę.

Kiedy i gdzie oglądać 815. odcinek Elif?

815. odcinek Elif będzie można obejrzeć w środę - 16 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.