Elif odc. 961. Kerem wyżywa się na Asli. Streszczenie odcinka [20.04.2021]

Elif odcinek 961. Streszczenie

Şafak bardzo przeżywa rozstanie z Jülide. Tymczasem Alev robi wszystko, żeby zrazić go do ukochanej, a jednocześnie zyskać zaufanie Jülide. Leman coraz bardziej przywiązuje się do Emirhana, który mieszka u niej na czas pobytu Jülide w szpitalu. Melek, Elif oraz Asli postanawiają zamieszkać razem. Podczas przenoszenia rzeczy Asli zostaje pilnie wezwana do holdingu. Na miejscu Kerem, przekonany, że Asli została zatrudniona jako jego asystentka i już pierwszego dnia nie raczyła pojawić się w pracy, nie pozostawia na niej suchej nitki, wytykając jej brak odpowiedzialności i lekceważący stosunek do pracy. Gdy wychodzi na jaw nieporozumienie, Kerem bezskutecznie próbuje załagodzić sytuację.

Elif - osobiste docinki

Birce czuje się winna z powodu zaistniałej sytuacji, a ponieważ wie, że Asli chciałaby otrzymać taką pracę, postanawia ją przekonać do powtórnej rozmowy z Keremem. Kiymet robi aluzje do relacji Hümeyry i Leventa. Chociaż Hümeyra i jej ochroniarz rzeczywiście stają się sobie coraz bliżsi, Hümeyrę drażnią sugestie ciotki i postanawia traktować Leventa z większym dystansem.