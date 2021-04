Elif odc. 965. Parla chce podstępem poznać Asli. Streszczenie odcinka [26.04.2021]

Elif odcinek 965. Streszczenie

Parla postanawia jechać do holdingu, żeby osobiście poznać asystentkę Kerema. Wychodząc z domu Melek zauważa, że Asl zapomniała wziąć dokumentacji, którą przygotowała na zebranie z Keremem. Kobieta, pamiętając, że to ważne, postanawia zawieźć teczkę do firmy. Asl dowiaduje się od Birce, że to z powodu Rany pracownia zatrudniająca gospodynie domowe nie dostała zlecenia, co bezpośrednio dotknęło też Melek. Dziewczyna, przekonana, że jej szef o tym nie wie, informuje Kerema o decyzji Rany.

Elif - Parla nie jest świadoma, z kim rozmawia

Wbrew oczekiwaniom Asl, Kerem w jej obecności zachowuje spokój, co rozzłaszcza dziewczynę. Po jej wyjściu jednak rozgniewany Kerem próbuje skontaktować się z Raną. Parla prosi sekretarkę w holdingu, by przyprowadziła Asl. W wyniku nieporozumienia Parla rozmawia z inną pracownicą o imieniu Asl. W oczach Parli jest ona nieatrakcyjną i nie stanowiącą żadnego zagrożenia asystentką. Uspokojona, idzie więc do Kerema i widząc, że jej narzeczony jest w złym stanie namawia go na powrót do domu. Tymczasem Melek jest już niedaleko firmy. Po drodze spotyka jednak Asl, której Kerem pozwolił wyjść wcześniej. Kobiety wracają razem do domu. Macide coraz częściej ma zaniki pamięci.