Elif odc. 966. Rana grozi Birce. Streszczenie odcinka [27.04.2021]

Elif odcinek 966. Streszczenie

Leman wypytuje Şafaka o Jülide. Sugeruje synowi, że chciałaby bliżej poznać przyszłą synową i nalega na spotkanie. Şafak nie wytrzymuje presji i informuje matkę, że zakończył związek z Jülide. Z powodu choroby Kerem postanawia pracować z domu. Dzwoni do Asli i prosi, by przyjechała do rezydencji. Parla ochoczo opowiada Kiymet o rzekomej asystentce Kerema i wbrew radzie ciotki, by zaopiekowała się chorym narzeczonym, wychodzi organizować imprezę z okazji powitania zimy.

Elif - nieodkryte umiejętności Asli

Rana wzywa do siebie Birce i każe jej odebrać obraz, który zamówiła do swojego gabinetu. Birce z początku oponuje, lecz gdy Rana grozi jej utrata pracą, dziewczyna idzie odebrać zamówienie. Kerem jest pod wrażeniem dokumentacji, którą przygotowała Asli. Okazuje się, że dziewczyna studiowała projektowanie ubioru, lecz ukrywa tę informację przed swoim szefem. Tymczasem Parla wraca do rezydencji. Na widok Asli nie może uwierzyć własnym oczom. Dociera do niej, że w firmie rozmawiała z niewłaściwą dziewczyną. Nie okazuje jednak zazdrości i zaskoczenia. Po raz kolejny ulgę przynosi jej rozmowa z Kiymet.