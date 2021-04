Elif odc. 970. Macide jest nieuleczalnie chora. Streszczenie odcinka [04.05.2021] redakcja

Aby rozweselić Elif, Asli postanawia zabrać ją do swojej pracy, jednak jej plan nie dojdzie do skutku. Dlaczego? Z kolei Safak chce definitywnie zakończyć znajomość z Jülide. Również Melek nie ma powodów do zadowolenia. Co wykażą jej wyniki badań? Koniecznie przeczytaj streszczenie 970. odcinka Elif, by poznać szczegóły!