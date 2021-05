Elif odc. 973. Melek spotyka się z różnymi mężczyznami? Streszczenie odcinka [07.05.2021]

Elif odcinek 973. Streszczenie

Şafak spotyka się z Jülide. Ta jednak, nie mogąc zapomnieć o groźbach Tufana, nie jest w stanie mu nic powiedzieć. Zraniony Şafak oświadcza Jülide, że nie chce mieć z nią już nic wspólnego. Kerem jest wściekły na Mahira, że nie przeszkodził Ranie w podpisaniu umowy. Chociaż Leman cieszy się z rozstania Şafaka z Jülide, tęskni za Emirhanem. Za wszelką cenę próbuje jednak ukryć swoje uczucia przed Alev.

Elif - obrzydliwe plotki

Sedat rozgłasza paskudne plotki o tym, że Melek przyjmuje w domu obcych mężczyzn. Na wieść o tym Melek wpada we wściekłość i urządza mu awanturę. Zbliża się konkurs młodych projektantów. Birce i Akin proszą Asli o ocenę ich prac. Są zdziwieni jej profesjonalizmem. Akin jest pewien wygranej i daje to jasno do zrozumienia niezbyt ufnej Birce. Levent proponuje Hümeyrze, że nauczy ją jeździć na rowerze.