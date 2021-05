Elif odc. 976. Nieoczekiwany wynik konkursu. Streszczenie odcinka [12.05.2021]

Elif odcinek 976. Streszczenie

Hümeyra otwarcie okazuje swoją podejrzliwość w stosunku do Kiymet. Melek chce odwiedzić agencje nieruchomości i czym prędzej znaleźć nowe lokum. Przed wyjściem z domu powstrzymuje ją jednak obecność czatującego przed furtką Sedata. W holdingu wszyscy w emocjach czekają na przybycie ikony mody - Lady Kombin, która ma wybrać najlepszy projekt.

Elif - kto wygra konkurs?

Akin jest pewny wygranej i nie przestaje dokuczać Birce. Dziewczyna w ostatniej chwili dostarcza swój projekt Filiz, by ta mogła zanieść go do oceny. Leman odnajduje podanie Şafaka o przeniesienie. Jest załamana faktem, że syn chce wyjechać ze Stambułu. W holdingu nadchodzi moment ogłoszenia werdyktu. Rana jest przekonana, że to Akin dostanie pierwsza nagrodę. Ku jej zaskoczeniu konkurs wygrywa projekt Birce.

Kiedy i gdzie oglądać 9756. odcinek Elif?

976. odcinek Elif będzie można obejrzeć w środę - 12 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.