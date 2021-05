Elif odc. 978. Nietypowe schronienie. Streszczenie odcinka [14.05.2021]

Elif odcinek 978. Streszczenie

Pełna nadziei Macide idzie z Sedatem i Arifem do mieszkania Melek. Ku jej przerażeniu okazuje się, że lokatorki w popłochu opuściły dom. Kawałki rozbitego szkła, kamienie na podłodze i niedokończona kolacja umacniają ją w przekonaniu, że poszukiwana przez nią dwójka ma poważne problemy. Şafak nie wraca na noc. Leman wpada w panikę. Jest przekonana, że jej syn wyjechał bez słowa pożegnania. Roztrzęsionej kobiecie rośnie ciśnienie, więc Alev postanawia zawieźć ją do szpitala.

Eliff - noc w meczecie

Myśl o konieczności znalezienia tymczasowego domu nie daje Asli spokoju. Dziewczyna jest rozkojarzona i nie może się skupić na pracy, co bardzo denerwuje Kerema. Jest przekonany, że jego asystentka nie wykonuje sumiennie swoich poleceń. Melek, Asli i Elif szykują się do spędzenia kolejnej nocy w parku. Na dźwięk ezanu - pieśni nawołującej do modlitwy - Melek wpada na pomysł, by poszukać schronienia w meczecie. Z pomocą przychodzi im młody muezzin. Pozwala on kobietom i dziewczynce zatrzymać się mieszkaniu dla duchownych.