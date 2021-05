Elif odc. 984. Wspólne chwile Hümeyry i Leventa. Streszczenie odcinka [24.05.2021]

Elif odcinek 984. Streszczenie

Macide zapomina, że zamówiła sadzonki do szklarni. Nie ma jednak siły, by zająć się kwiatami. Hümeyra proponuje, że posadzi sadzonki. Pomaga jej w tym Levent - dwójka spędza razem przedpołudnie pracując przy kwiatach. Emirhan często wspomina o sympatii i przywiązaniu do Şafaka. Jülide nie wie, jak ma powiedzieć synowi, że jego ukochany nauczyciel niebawem wyjedzie.

Elif - techniczne zdolności Melek

Melek, Asli i Elif planują wspólne wyjście do kina. Awaria pralki im to jednak uniemożliwia. Melek udaje się samodzielnie naprawić usterkę. Asli jest pod wrażeniem zaradności współlokatorki. Alev wierzy, że Şafak zrezygnuje z wyjazdu. Gdy nie mogąc powstrzymać ciekawości otwiera kopertę z oficjalną decyzją o przeniesieniu - mdleje. W tym samym czasie również Hümeyra otrzymuje tajemniczą przesyłkę.

Kiedy i gdzie oglądać 984. odcinek Elif?

984. odcinek Elif będzie można obejrzeć w poniedziałek - 24 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.