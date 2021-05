Elif odc. 985. Hümeyra jest śledzona. Streszczenie odcinka [25.05.2021]

Elif odcinek 985. Streszczenie

Hümeyra otrzymuje przesyłkę ze zdjęciami jej i Leventa oraz liścikiem z pogróżkami. Jest przekonana, że to Tarik je przysłał. Świadomość, że były mąż wciąż dręczy ją i jej bliskich doprowadza ją do rozpaczy. Levent czuje się winny, że dopuścił do takiej sytuacji. Odbiera zdjęcia od Hümeyry z zamiarem pokazania ich Keremowi. Zdjęcia wykrada mu Kiymet i podrzuca Keremowi. Na widok zdjęć Kerem wpada we wściekłość i oświadcza Leventowi, że zwolni go, jeśli nie jest w stanie zapewnić Hümeyrze bezpieczeństwa.

Elif - służbowy obowiązek

Levent postanawia traktować Hümeyrę z większym dystansem. Alev i Leman odbierają przesyłkę z ministerstwa adresowaną do Şafaka. Okazuje się, że dostał przeniesienie do odległej Isparty. Leman jest zdesperowana, postanawia wyrzucić list. Wspólnie z Alev szukają sposobu na zatrzymanie Şafaka. Alev prosi o pomoc Tufana, ten jednak jest zadowolony z wyjazdu rywala. Asli, Melek i Elif planują wspólne wyjście do kina. W ostatniej chwili plany krzyżuje im Kerem, który prosi Asli, aby uczestniczyła z nim w służbowym obiedzie.