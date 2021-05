Elif odc. 987. Melek obwinia Mahira o wypadek. Streszczenie odcinka [27.05.2021]

Elif odcinek 987. Streszczenie

Melek odnajduje w szpitalu Mahira. Obwinia go za to, co się stało. Kiedy okazuje się, że Elif potrzebna jest krew, Mahir bez wahania decyduje się ją dla niej oddać. Po otrzymaniu nagrań z monitoringu policja potwierdza, że Mahir nie był winien wypadku i może wracać do domu. Mahir postanawia jednak zostać, żeby upewnić się, że Elif nic nie będzie. W korytarzu po raz kolejny spotyka Melek. Kobieta nie jest w stanie wybaczyć mu tego, co się stało i każe mu opuścić szpital. Kerem przyjeżdża do Asli po dokumenty firmy. W tym samym czasie dziewczyna dostaje wiadomość o wypadku Elif. Kerem zawozi ją do szpitala, gdzie spotyka Mahira. Ten jednak nie wyjawia mu prawdziwego powodu swojej obecności w szpitalu.

Elif - Safak dalej myśli, że Tufan jest z Jülide

Emirhan pojawia się u Şafaka i prosi go, aby zrezygnował z wyjazdu. Şafak nie zamierza jednak zmienić swojej decyzji. Tymczasem Tufan nie mogąc odnaleźć chłopca, zmuszony jest opowiedzieć o wszystkim Jülide. Kobieta wyrusza na poszukiwania syna, a Tufan mimo jej sprzeciwu rusza za nią. Naprzeciw nim wychodzi Şafak, prowadzący Emirhana. Mężczyzna jest zdruzgotany, widząc ich razem. Puszcza rękę chłopca i odchodzi bez słowa. Emirhan nie jest w stanie zrozumieć, co zaszło między Jülide i Şafakiem, że sprawy przybrały taki obrót. Elif wciąż nie odzyskuje przytomności. Lekarze pozwalają Melek zostać z nią na noc.