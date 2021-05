Elif odc. 989. Elif odzyskuje przytomność. Co powie? Streszczenie odcinka [31.05.2021]

Elif odcinek 989. Streszczenie

Gdy Elif odzyskuje przytomność, Melek nie posiada się z radości. Dziewczynka mówi mamie, że to ona wybiegła na ulicę, a Mahir nie miał szans uniknąć potrącenia. Zakłopotana Melek przeprasza Mahira za swoje ostre słowa. Kiedy ludzie Rany szukają Elif, zagaduje ich Sedat i oferuje pomoc w odnalezieniu dziewczynki.

Elif - dziwne napięcie między Keremem a Asli

Kerem dzwoni do Asli, od której dowiaduje się, że Elif się obudziła. W trakcie rozmowy mężczyzna przyłapuje się na tym, że próbuje przeciągnąć rozmowę z asystentką. Oboje są zmieszani dziwną sytuacją. Stan Macide się pogarsza. Zaniepokojona kobieta umawia się na wizytę z lekarką, która leczy również Elif. Lekarka zleca Elif tomografię. Gdy dziewczynka jest na badaniu Mahir i Melek idą do kawiarni. Mahir otwarcie mówi, że jest pod wrażeniem jej oddania i poświęcenia dla córki. Melek opowiada przez co przeszły.