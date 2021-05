Elif odc. 990. Niezwykła pomoc Mahira. Streszczenie odcinka [01.06.2021]

Elif odcinek 990. Streszczenie

Rana dowiaduje się od Sedata, że Macide również szukała dziewczynki. Kobieta przypomina sobie wiele faktów z przeszłości i dochodzi do wniosku, że Veysel, którego zabił Tarik, miał jakiś związek z dziewczynką. Macide jedzie do szpitala, gdzie widzi ją Mahir i od razu dzwoni z tą informacją do matki. Kiymet wykorzystuje sytuację i jedzie na spotkanie z siostrą. Macide jest zaskoczona widokiem Kiymet w szpitalu. Przygnębiona postępującą chorobą, wyznaje siostrze prawdę. Kiymet oferuje Macide wsparcie i namawia siostrę, by na razie nie mówiła dzieciom o chorobie.

Elif - wielka pomoc Mahira

Tymczasem stan Elif jest na tyle dobry, że dziewczynka może wrócić do domu. Gdy Melek chce uregulować płatność za leczenie, okazuje się, że Mahir pokrył już wszystkie koszty. Melek ostatecznie godzi się na przyjęcie pomocy. Emirhan zamiast iść do szkoły, odwiedza Leman. Gdy prosi ją, aby odwiodła syna od wyjazdu, ta mówi chłopcu, że Şafak wyjeżdża przez jego matkę. Rozżalony chłopiec biegnie z awanturą do matki. Bezradna i zastraszona Jülide mówi mu, że to niemożliwe. Mahir odwozi Melek i Elif do domu. Prosi o numer telefonu i obiecuje, że niebawem odwiedzi Elif.