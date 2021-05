Elif odc. 992. Ludzie Rany porywają Melek. Streszczenie odcinka [04.06.2021]

Gmina Zielonki. Trwają badania zagrożeń. Urzędnicy przygotowali ankietę dla mieszkańców i planują działania profilaktyczne

Gmina Zielonki prowadzi badania dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych. W tym celu skierowała do mieszkańców ankietę związaną z problemami, z jakimi mogą się spotkać w okolicy. Ankietę zamieszczoną na stronie internetowej gminy można wypełniać do końca maja. Informacje z ankiet posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych, by przeciwdziałać tym zagrożeniom.