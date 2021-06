Elif odc. 995. Zmiana kryjówki porywaczy. Streszczenie odcinka [09.06.2021]

Elif odcinek 995. Streszczenie

W związku z porwaniem Melek, Asli prosi Kerema o wolny dzień. Hümeyra, Macide i Levent spędzają pracowity dzień w szklarni. Hümeyra nadal ma żal do Leventa, że ograniczył ich relację wyłącznie do kwestii zawodowych. Ludzie Rany na próżno próbują zmusić Melek do mówienia. Tufan zabiera Emirhana na spacer. Gdy zostawia na chwilę chłopca samego, by pójść do bukmachera, Emirhan spotyka Şafaka. Chłopiec mówi mu, że ma urodziny i zaprasza na popołudniowe przyjęcie.

Elif - Leman chce zrobić Emirhanowi niespodziankę

Po próbie ucieczki Melek, porywacze orientują się, że kobieta korzystała z telefonu i są zmuszeni zmienić kryjówkę. Leman jest bardzo podekscytowana zaproszeniem na przyjęcie urodzinowe Emirhana. Szykuje wszystkie ulubione dania chłopca.

Kiedy i gdzie oglądać 995. odcinek Elif?

995. odcinek Elif będzie można obejrzeć w środę - 9 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.