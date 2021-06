Elif odc. 997. Uroczy prezent z dzieciństwa. Streszczenie odcinka [11.06.2021]

Elif odcinek 997. Streszczenie

Mahir chce zawieźć Melek do szpitala, ta jednak zdecydowanie odmawia. Wyruszają w drogę do domu. Najpierw jednak zatrzymują się, żeby Melek mogła dojść do siebie. Tufan wprasza się na urodziny Emirhana i próbuje omamić go prezentem - sterowanym samochodem. Początkowo chłopiec jest zachwycony, gdy jednak Şafak podarowuje mu swój samochodzik z dzieciństwa, chłopiec jest oczarowany. Tufan jest wściekły.

Elif - Macide na chwilę odzyskuje pamięć

Elif przychodzi do rezydencji prosić Macide o pomoc w odnalezieniu Sere. W pierwszej chwili Macide nie może sobie przypomnieć, kim jest Elif. W tym czasie Kiymet próbuje wyciągnąć od dziewczynki jak najwięcej informacji. Kiedy w końcu Macide odzyskuje pamięć, wysłuchuje historii Elif i postanawia odwieźć ją do domu. Kiymet przekazuje wszystko Mahirowi, ten jednak nawet nie domyśla się, że może chodzić o Elif i Melek. W tym czasie zrozpaczona Asli bezskutecznie próbuje odnaleźć Elif.