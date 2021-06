Elif odc. 999. Wielki, wspólny obiad u Kerema. Streszczenie odcinka [22.06.2021]

Elif odcinek 999. Streszczenie

Macide ze smutkiem obserwuje skromne warunki, w jakich żyją Melek i Elif. Zabiera je razem z Asli na kolację do rezydencji. Hümeyra i Kerem są zdumieni i bardzo szczęśliwi. Matka i córka zauważają wielką zmianę, jaka zaszła w Hümeyrze. W rezydencji Melek od razu garnie się do pomocy.

Elif - Kerem dowiaduje się, gdzie mieszka jego asystentka

Kiymet kpiącym wzorkiem obserwuje wszystko, co się dzieje, jednocześnie próbując jak najwięcej się dowiedzieć. Kerem jest zaskoczony faktem, że Sere i Elif nie wrócą do rezydencji. Po kolacji odwozi je do domu. Mężczyzna nie może uwierzyć, że Asli mieszka z Elif i że wszystko wydarzyło się za sprawą tej małej dziewczynki.

Kiedy i gdzie oglądać 999. odcinek Elif?

999. odcinek Elif będzie można obejrzeć we wtorek - 22 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.