Elif - popularny turecki serial powraca na antenę. O to, co czeka widzów pod koniec czerwca - wzruszające sceny [27.06.2021 r.]

Şafak próbuje ukryć przed matką datę swojego wyjazdu, ale przeszukując jego rzeczy, Alev odkrywa, że Şafak wyjeżdża już za dwa dni. Alev prosi o pomoc Tufana, chcąc nie dopuścić do wyjazdu swojego ukochanego. Tufan odmawia jednak udzielenia pomocy. Na jaw wychodzi nielojalność Rzy wobec Rany. Kobieta zwalnia go i na jego miejsce zatrudnia Sedata. Mahir sprzeciwia się odcięciu stypendiów. Kiymet szantażuje emocjonalnie syna i ostatecznie przekonuje go do realizacji ich pierwotnego planu. Hümeyra odwiedza Melek w nadziei, że nakłoni ją i Elif do zamieszkania w rezydencji. Między kobietami nawiązuje się nić sympatii i porozumienia.

