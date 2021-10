ELIF. Serialowa Melek to na co dzień prawdziwa piękność. Na Instagramie zachwyca wspaniałymi zdjęciami. Jak wygląda Selin Sezgin? [ZDJĘCIA] oprac.: Anna Nowak

Selin Sezgin to 31-letnia aktorka turecka, która na co dzień zachwyca urodą, wrzucając swoje zdjęcia na Instagrama. Kobieta studiowała na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Stambule, a następnie spróbowała swoich sił na wielkim ekranie. Od 2014 roku wciela się w rolę Melek w serialu "Elif". Przyniosło jej to popularność nie tylko w Turcji, lecz także w całej Europie. W galerii prezentujemy zdjęcia przepięknej aktorki.