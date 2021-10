ELIF. Serialowy Kerem na co dzień łamie kobiece serca. Niezwykle przystojny aktor to prawdziwe ciacho [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] oprac.: Anna Nowak

Serial "Elif" cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Przyciąga nie tylko ciekawa fabuła, lecz także aktorzy wcielający się w główne role, w tym Nevzat Can, czyli serialowy Kerem. Aktor urodził się w 1995 roku, ma 180 cm wzrostu i waży 72 kg. Po raz pierwszy na ekranach pojawił się w 2014 roku. Zagrał wówczas w serialu "Wybacz mi". Chwilę później dołączył do obsady "Elif". Jak na co dzień wygląda piekielnie przystojny aktor? W galerii przedstawiamy zdjęcia z Instagrama.