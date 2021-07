Elif - streszczenia odcinków. Co czeka widzów tureckiego serialu na początku lipca? Dwa śluby!? Rozterki miłosne nabierają rumieńców

Emirhan podejmuje się naprawienia relacji między jego mamą a Şafakiem. Dzięki jego sprytnemu pomysłowi cała trójka udaje się na piknik. Początkowo Şafak traktuje Jülide ozięble, jednak kiedy kobieta kaleczy się przez przypadek w palec Şafak od razu okazuje wobec niej troskę. Hümeyra i Elif porządkują razem szklarnię rezydencji. Levent wpada na pomysł, żeby urządzić tam przytulny kącik do czytania lub odpoczynku. Hümeyra jest zachwycona tym pomysłem. Tymczasem Macide próbuje nakłonić Melek do zamieszkania w rezydencji. Ta jednak nie chce się zgodzić mając na względzie Asli. Melek obiecuje jednak, że będzie odwiedzać Macide codziennie. Şafak wyznaje Jülide, jak bardzo zraniło go jej zachowanie i to, że ukrywała przed nim prawdę, choć planowali wspólny ślub. Po ciężkim dniu pracy Kerem zaprasza Birce, Akina i Asli na lunch. Birce i Akina nie mogą się jednak pojawić z powodu służbowych obowiązków. Asli proponuje, że w takim razie to ona zaprasza Kerema na wyjście do restauracji.

