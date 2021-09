Essined Aponte, czyli Catalina z Królowej i konkwistadora zachwyca urodą. Kim jest młoda gwiazda? [ZDJĘCIA] 11.09.21

Essined Aponte, czyli nowa gwiazda ekranu

Essined Aponte to niezwykle młoda, zdolna i piękna aktorka latynoska, którą możemy podziwiać w roli Cataliny w serialu "Królowa i konkwistador" emitowanym przez stację TVP1. Wszystko wskazuje na to, że może on odnieść w Polsce równie wielki sukces co "Więzień miłości", "Elif" czy "Przysięga".

Odkąd produkcja pojawiła się w ramówce Telewizji Polskiej, wiele osób zastanawia się, kim są główni aktorzy, a zwłaszcza wspomniana Essined Aponte. W Internecie coraz więcej ludzi szuka informacji na jej temat i przegląda media społecznościowe, na których śledzą ją już setki fanów.

Essined Aponte: wiek, historia, seriale

Essined Aponte urodziła się 9 kwietnia 1991 roku w Portoryko mieście Caguas. Karierę rozpoczęła dzięki udziałowi w amerykańskim reality show Nuestra Belleza Latina, czyli Nasza latynoska piękność. Oprócz bycia aktorką, kobieta próbuje swoich sił w modelingu.