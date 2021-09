Essined Aponte, czyli Catalina z Królowej i konkwistadora zachwyca urodą. Kim jest młoda gwiazda? [ZDJĘCIA] 21.09.21

Essined Aponte to młoda aktorka, którą widzowie TVP mogli poznać dzięki roli Cataliny w nowym kolumbijskim serialu "Królowa i konkwistador". Młoda gwiazda zachwyca nie tylko grą aktorską, lecz także urodą. Co o niej wiemy? W jakich produkcjach jeszcze grała? Poniżej odpowiadamy na te i inne pytania.

Essined Aponte, czyli nowa gwiazda ekranu Essined Aponte to niezwykle młoda, zdolna i piękna aktorka latynoska, którą możemy podziwiać w roli Cataliny w serialu "Królowa i konkwistador" emitowanym przez stację TVP1. Wszystko wskazuje na to, że może on odnieść w Polsce równie wielki sukces co "Więzień miłości", "Elif" czy "Przysięga". Odkąd produkcja pojawiła się w ramówce Telewizji Polskiej, wiele osób zastanawia się, kim są główni aktorzy, a zwłaszcza wspomniana Essined Aponte. W Internecie coraz więcej ludzi szuka informacji na jej temat i przegląda media społecznościowe, na których śledzą ją już setki fanów. Essined Aponte: wiek, historia, seriale Essined Aponte urodziła się 9 kwietnia 1991 roku w Portoryko mieście Caguas. Karierę rozpoczęła dzięki udziałowi w amerykańskim reality show Nuestra Belleza Latina, czyli Nasza latynoska piękność. Oprócz bycia aktorką, kobieta próbuje swoich sił w modelingu.

Jeśli chodzi o seriale, Aponte zagrała m.in. w produkcji "Cudowna róża", "Mi corazón es tuyo"oraz "Trzy razy Ana". Do Kolumbii przyjechała specjalnie po to, aby zagrać w "Królowej i konkwistadorze". Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ta produkcja przyniesie jej największą sławę. "Królowa i konkwistador" to przede wszystkim miłość i chęć zemsty Kolumbijski dramat kostiumowy opowiada historię Cataliny (w którą wciela się Aponte), mieszkanki XVI-wiecznej Ameryki Południowej, a zarazem kobiety, która oddała swoją duszę, serce i życie konkwistadorowi - Pedrowi. Otóż na ziemi Indian pojawiają się konkwistadorzy, którzy dokonują grabieży i mordów na rdzennych mieszkańcach kontynentu. Catalina, córka indiańskiego wodza, zostaje porwana, gdy hiszpańscy konkwistadorzy napadają na ziemie należące do jej plemienia.

W Hiszpanii Pedro de Heredia jest namawiany przez przyjaciół, by wyruszyć na podbój Nowego Świata. On woli zostać w ojczyźnie, u boku kochanki, jednak okoliczności zmuszają go do ucieczki z kraju. Na statku poznaje Patricia, który w zamian za pomoc obiecuje mu bogactwo. Gdy jedzie ratować brata, zdradza Catalinę. Kobieta wraca 18 lat później, żądna zemsty.

Widoki zapierające dech w piersiach Widzów przed telewizory przyciąga nie tylko wartka akcja, lecz także przepiękne widoki. Dla fanów, którzy chcieliby się wybrać w te miejsca podpowiadamy, że większość scen została nakręcona w Kolumbii, między innymi w miastach Santa Fe de Antioquia i Villa de Leyva, jak również regionie Palomino oraz masywie górskim Sierra Nevada de Santa Marta. Obsada serialu. Kto jest kim? Główne role w "Królowej i konkwistadorze" grają: Essined Aponte jako Catalina de Indias

Emmanuel Esparza jako Pedro de Heredia

Kepa Amuchastegui jako Bartolomé de las Casas​

Fernando Campo jako Alberto de Heredia

Maia Landaburu jako Constanza

Alejandro Muñoz jako Alonso Montes

Eduardo Pérez jako Manolo

Quique Sanmartín jako Meneses

Álvaro Benet jako José Buendía

Ilenia Antonine jako Sol

Jairo Camargo jako ojciec Sancho Frías

Norma Nivia jako Rebeca

Mercedes Salazar jako Inés

María Angélica Sánchez jako siostra Josefina

Juan José Villalobos jako Juan

Kiedy i gdzie oglądać "Królową i konkwistadora"? Odcinki serialu są emitowane od poniedziałku do soboty na antenie TVP1 o godz. 20:35 oraz 21:30. W niedziele natomiast możemy oglądać je o godz. 20:15.

Aby zobaczyć prywatne zdjęcia pięknej Essined Aponte, przejdź do galerii zdjeć.

