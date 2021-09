Essined Aponte, czyli Catalina z Królowej i konkwistadora zachwyca urodą. Kim jest młoda gwiazda? [ZDJĘCIA] 8.09.21

Essined Aponte to młoda aktorka, którą widzowie TVP mogli poznać dzięki roli Cataliny w nowym kolumbijskim serialu "Królowa i konkwistador". Młoda gwiazda zachwyca nie tylko grą aktorską, lecz także urodą. Co o niej wiemy? W jakich produkcjach jeszcze grała? Poniżej odpowiadamy na te i inne pytania.

Essined Aponte, czyli nowa gwiazda ekranu Essined Aponte to niezwykle młoda, zdolna i piękna aktorka latynoska, którą możemy podziwiać w roli Cataliny w serialu "Królowa i konkwistador" emitowanym przez stację TVP1. Wszystko wskazuje na to, że może on odnieść w Polsce równie wielki sukces co "Więzień miłości", "Elif" czy "Przysięga". Odkąd produkcja pojawiła się w ramówce Telewizji Polskiej, wiele osób zastanawia się, kim są główni aktorzy, a zwłaszcza wspomniana Essined Aponte. W Internecie coraz więcej ludzi szuka informacji na jej temat i przegląda media społecznościowe, na których śledzą ją już setki fanów. Essined Aponte: wiek, historia, seriale Essined Aponte urodziła się 9 kwietnia 1991 roku w Portoryko mieście Caguas. Karierę rozpoczęła dzięki udziałowi w amerykańskim reality show Nuestra Belleza Latina, czyli Nasza latynoska piękność. Oprócz bycia aktorką, kobieta próbuje swoich sił w modelingu.

Jeśli chodzi o seriale, Aponte zagrała m.in. w produkcji "Cudowna róża", "Mi corazón es tuyo"oraz "Trzy razy Ana". Do Kolumbii przyjechała specjalnie po to, aby zagrać w "Królowej i konkwistadorze". Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ta produkcja przyniesie jej największą sławę. "Królowa i konkwistador" to przede wszystkim miłość i chęć zemsty Kolumbijski dramat kostiumowy opowiada historię Cataliny (w którą wciela się Aponte), mieszkanki XVI-wiecznej Ameryki Południowej, a zarazem kobiety, która oddała swoją duszę, serce i życie konkwistadorowi - Pedrowi. Otóż na ziemi Indian pojawiają się konkwistadorzy, którzy dokonują grabieży i mordów na rdzennych mieszkańcach kontynentu. Catalina, córka indiańskiego wodza, zostaje porwana, gdy hiszpańscy konkwistadorzy napadają na ziemie należące do jej plemienia.