Euro 2020. Nie byli na koncercie Golców, no to grają w półfinale! MEMY [6.07]

Elif - streszczenia odcinków. Co czeka widzów tureckiego serialu na początku lipca? Dwa śluby!? Rozterki miłosne nabierają rumieńców

Elif to turecki serial, który dostarcza niezmiennie wiele emocji. Dowiedz się, co się wydarzy w kolejnych odcinkach Elif w lipcu w naszej galerii. Czy stare relacje przetrwają? Co stanie się z uczuciem Kerema do Asli? Czy dojdzie do ślubu? Jak Macide planuje walczyć ze swoją chorobą? Czy intrygi Kiymet rozbiją na dobre chwilowy spokój w domu Haktanirów? W lipcu czekają nas ważne decyzje i wiele skrajnych emocji!