Euro to dyskoteka do 5 rano? No to Peszko wraca do kadry! Memy po meczu Polska - Rosja 2.06

Euro to jak dyskoteka! Memy po meczu Polska - Rosja

Euro 2020 tuż-tuż, emocje są coraz większe, niektórym już mocno się udzieliły. Podczas wywiadu na antenie radia Zet prezes PZPN wypalił: - Zbigniew Boniek jako kibic mówi, że Euro to jest taka dyskoteka, na której bawią się 24 zespoły. Najsłabsi zostają wyrzuceni o północy i idą do domu. Następni zostają wyrzuceni o drugiej w nocy, a my chcielibyśmy się bawić do piątej rano, wrócić nawaleni i zadowoleni. Chcielibyśmy być do samego końca dyskoteki.