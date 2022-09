EuroBasket 2022. Aaron Cel po meczu z Izraelem: Pokazaliśmy inną twarz

Najstarszy koszykarz reprezentacji w sensie dosłownym tworzył w poniedziałek nowy wizerunek zespołu. W odróżnieniu od dwóch poprzednich spotkań w Pradze rozpoczął mecz w pierwszej piątce na pozycji silnego skrzydłowego, zamiast Aleksandra Dziewy.

- Zawsze jestem gotowy do gry, bez względu na to, czy mam zaczynać czy nie, grać 5 czy 30 minut. Dowiedziałem się o decyzji trenera w odpowiednim momencie i zrobiłem to, na co mnie było stać - wyjaśnił 35-letni weteran.

Koszykarz Twardych Pierników Toruń przebywał na parkiecie blisko 30,5 minuty, dłużej o siedem sekund grał tylko kapitan i lider biało-czerwonych Mateusz Ponitka. Cel zdobył w tym czasie 13 punktów (3/4 za dwa, 2/3 za trzy, 1/1 z wolnych), miał trzy zbiórki, cztery asysty, trzy przechwyty i stratę. Z nim na boisku drużyna wygrała ten fragment 20 punktami, co jest najwyższym wskaźnikiem w meczu.