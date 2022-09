EuroBasket 2022. Trener Igor Milicic po wygranej z Izraelem: Do zespołu wróciła energia

- Energia wróciła dziś do zespołu - mówi trener reprezentacji Polski Igor Milicic. - Byliśmy przygotowani na Izrael. Przez większość meczu wracaliśmy szybko do obrony, hamowaliśmy jego tempo gry. Oddawali celne rzuty z dystansu, ale my też w decydującym momencie. To dało nam bezpieczne prowadzenie. Zawodnicy doskonale wykonywali plan gry, nasz kapitan prawie miał triple-double, co podcięło skrzydła izraelskiej drużynie. Byliśmy opanowani jako drużyna, zagraliśmy dojrzale taktycznie w defensywie. Dobrze reagowaliśmy na własne słabsze momenty, utrzymywaliśmy przewagę i wynik jest korzystny. Jesteśmy szczęśliwi. Zespół się stale rozwija. To dobry znak na przyszłe mecze.

- Co dzisiaj zadziałało? Wszystko. Każdy zawodnik, czy grał dwie, pięć czy 15 minut, dał coś ekstra, dodatkową energię. Pokazaliśmy, że jednak nie temperatura w hali w Lublinie była przyczyną naszej poprzedniej wygranej.