Europa Rally w Krakowie. „Uskrzydlone” kampery opanowały Muzeum Lotnictwa Polskiego. Dzisiaj, 26 maja odbędzie się wielka Parada Narodów

Europa Rally w Muzeum Lotnictwa Polskiego

- To bardzo piękne miejsce, dawna baza lotnicza, która obecnie służy jako muzeum, w którym można zobaczyć i dowiedzieć się wszystkiego o lotnictwie. Pas startowy jest naszą główną drogą. Do słynnego starego centrum Krakowa można zaś łatwo dotrzeć rowerem… Trudno będzie wybrać, co zobaczyć – zaznaczył Kees Splint, prezydent Europa Rally.

W Krakowie można podziwiać blisko 300 kamperów i przyczep kampingowych. Do stolicy Małopolski zjechali goście z 20 krajów Starego Kontynentu, m.in. z Finlandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Litwy, Chorwacji, Niemiec, a także oczywiście z Polski. I nie można zapomnieć, że to wszystko dziać się będzie w otoczeniu unikatowych eksponatów Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Europa Rally – zlot z piękną tradycją

Może jeszcze warto wspomnieć, że EUROPA RALLY 2023, to również świetny pretekst, by zajrzeć do wspaniałego Muzeum Lotnictwa Polskiego. To tutaj bowiem odkryjemy niezwykłe historie, barwne opowieści, a także unikatowe, często jedyne istniejące na świecie konstrukcje lotnicze. Im również warto poświęcić chwil parę.