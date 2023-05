Europejski Kongres Gospodarczy. Duży może więcej? Te firmy napędzają polską gospodarkę

Działania prowadzone w Polsce przyciągają do naszego kraju inwestorów. Jak wskazał Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag S.A., inwestorów nad Wisłę przyciąga to, że Polska jest dużym i stabilnym rynkiem, dysponującym dobrą kadrą i z atrakcyjnym położeniem geograficznym. Dodatkowo możemy pochwalić się przejrzystym systemem prawnym, co jest ogromną zaletą w oczach zagranicznych firm.

- Firma to słuchanie trendów rynkowych i wprowadzanie nowych rozwiązań przed konkurencją, aby ludzie byli zadowoleni z pracy. Bardzo ważne jest też, jak firma zachowuje się w momentach trudnych i kryzysowych, bo to zawsze wzmaga jedność wśród pracowników i przywiązanie do firmy – mówił Wojciech Niewierko.

- Nie mogliśmy sprzedawać, bo handel stanął, więc musieliśmy się zastanowić, jak zagwarantować miejsca pracy. I te miejsca pracy zagwarantowaliśmy, bo spożytkowaliśmy energię naszych pracowników na pracę szkoleniową, strategiczną i koncepcyjną – mówił Wojciech Niewierko.

Członek zarządu Philip Morris zwrócił też uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. Podkreślał, że firmy nie mogą uciekać od trudnych tematów. Dla jego firmy takim tematem są papierosy i konsekwencje palenia dla społeczeństwa i zdrowia publicznego. Dlatego amerykański koncern, jako pierwsza firma tytoniowa na świecie, sukcesywnie wygasza produkcję papierosów, inwestując w technologie i badania naukowe dla mniej szkodliwych od nich wyrobów.

- Jako biznes moglibyśmy oczywiście wycofać się i nie sprzedawać papierosów od razu, ale wówczas klienci przeszliby do konkurencji, która nadal sprzedawałaby papierosy. Nawet jakbyśmy podjęli taką deklarację z dnia na dzień, jako cała branża tytoniowa, to wówczas zalałaby nas fala nielegalnych produktów, co w konsekwencji doprowadziłoby do utraty miejsc pracy. A liczba palaczy zostałby bez zmian. Dlatego zadeklarowaliśmy, że zmienimy nasz główny produkt i że obniżymy negatywne skutki używania wyrobów z nikotyną na zdrowie społeczeństwa. I konsekwentnie realizujemy ten cel dzięki nauce i nowym technologiom – wyjaśnił Wojciech Niewierko.