Eurowizja w Liverpoolu. Blanka w finale konkursu w mieście Beatlesów, które gości uczestników turnieju piosenki ZDJĘCIA 13.05

Według nieoficjalnych informacji miasto Liverpool wydało na zorganizowanie konkursu Eurowizji ok. 2 mln funtów. Kilkakrotnie więcej kosztowało to stację BBC, a budżet imprezy został domknięty z kasy państwa.

Wśród flag państw uczestniczących w imprezie jest także biało-czerwona, pod którą umieszczono tekst wyjaśniający, że słuchanie Beatlesów w czasach, gdy w Polsce rządził reżim komunistyczny było utrudnione, a Paul McCarney zawitał do Warszawy w 2013 roku i został entuzjastycznie przyjęty, podobnie jak Ringo Starr dwa lata wcześniej. Dowiadujemy się także, że w miejscowości Smogorzewiec (powiat toruński) na cześć wspaniałej czwórki z Liverpoolu jednej z ulic nadano miano... The Beatles.

Finał konkursu Eurowizji można obejrzeć 13 maja od godziny 21 na antenie TVP 1 i TVP Polonia oraz na vod.tvp.pl. Festiwal otworzyła go Julia Sanina, wykonując utwór Majak z repertuaru zespołu The Hardkiss, co ma symbolizować zjednoczenie Wielkiej Brytanii i Ukrainy w przygotowaniach do widowiska. Drugi koncert półfinałowy odbył się w czwartek 11 maja, a rozpoczął go występ reprezentantki Ukrainy z 2014 roku Mariji Jaremczuk.