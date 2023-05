Ewa Chodakowska skończyła 41 lat, a jaka sylwetka! Królowa fitness ujawnia, jak TEGO dokonać ZDJĘCIA [2023]

Ewa Chodakowska w formie jak nigdy

Nic dziwnego, że Ewa Chodakowska uchodzi za królową fitnessu w Polsce, bijąc popularnością inne instruktorki. Ostatnio w rozmowie z magazynem "Wysokie Obcasy" wyznała, jak doszło do tego, że cieszy się taką renomą.

- Umówiłam się z Lefterisem, moim mężem, że poczeka na mnie rok, że jak nie wyjdzie, wrócimy do Grecji. A jak się uda, to on przyleci do Polski. Start miałam zapewniony, bo dziewczyny z facebookowych metamorfoz chciały się spotykać i ćwiczyć. Po paru miesiącach zapukałam do drzwi magazynu „Shape” z pomysłem wydania płyty DVD - opowiadała na łamach "Gazety Wyborczej", dodając, że w ciągu doby przekonała do swojej siły przebicia redaktorkę naczelną "Shape'a" i wkrótce wydała nie jedną, ale cztery płyty DVD z zestawami ćwiczeń. Odzew ze strony Polek przeszedł jej najśmielsze oczekiwania.