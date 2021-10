FACTORY Kraków świętuje 10. urodziny! To największy outlet w południowej Polsce

Tę wyjątkową strefę zakupów na handlowej mapie kraju, uwielbianą przez poszukujących okazji, od momentu powstania odwiedziło już ponad 50 mln klientów. Wiele milionów złotych udało im się też zaoszczędzić, bo outletowa oferta to zawsze niższe ceny - od 30 do nawet 70 procent.

- Jesteśmy miejscem chętnie odwiedzanym nie tylko przez mieszkańców Krakowa, czy okolic, ale popularną destynacją zakupową, do której przyjeżdżają turyści, jadący do górskich kurortów czy przylatujących na pobliskie lotnisko. Popularne marki polskie i światowe w zawsze atrakcyjnych cenach, a do tego komfortowe wnętrza sprzyjają pozytywnym doświadczeniom zakupowym naszych klientów. Jesteśmy na rynku już 10 lat wciąż pracując nad atrakcyjną ofertą. To proces, który nigdy się nie kończy – mówi Agnieszka Kasprzyk–Oleksy, dyrektor krakowskiego centrum.

Outlety to dobre marki i ceny

FACTORY Kraków to outlet, a zatem miejsce, gdzie produkty popularnych marek znanych klientom w Polsce, a niejednokrotnie też na całym świecie, zyskują drugie życie. Z regularnych centrów handlowych trafiają tam w znacznie obniżonych cenach, w żadnej mierze nie tracąc na jakości. To nadal produkty pełnowartościowe, skrupulatnie sprawdzone pod względem jakości. Marki decydują się na sprzedaż w centrum outletowym, by znaleźć nabywców dla swoich wyjątkowych kolekcji, które nie znalazły nabywców w pierwszym rozdaniu.