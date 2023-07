Fala upałów zmierza do Krakowa. Termometry pokażą naprawdę wysokie temperatury. IMGW wydało ostrzeżenie

Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia w sprawie upałów. Wedle ich prognoz temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego na nadchodzące dni

(Niedziela/Poniedziałek) 09.07.2023 07:30 - 07:30 10.07.2023

Jak podaje IMGW W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 28°C, wysoko w Beskidach od 17°C do 21°C, na szczytach Tatr około 15°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, lokalnie w kotlinach około 9°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 14°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.