FAME MMA 14: karta walk, wyniki, gdzie oglądać na żywo. Gimper - Tromba walką wieczoru. Transmisja stream online PPV

FAME MMA 14: Gimper vs Tromba

Gale FAME MMA to w przede wszystkim starcia medialnych osobowości, artystów, youtuberów, influencerów, którzy na co dzień nie zajmują się sportami walki. Takie wydarzenia - nazywane w żargonie MMA „freak fights” - budzą coraz większe zainteresowanie i przyciągają dużo ludzi. Dość powiedzieć, że bilety na imprezę w Tauron Arenie Kraków, gdzie trybuny pomieścić mogą ok. 15 tys. widzów, zostały wyprzedane.

Gwoździem programu będzie starcie Mateusz „Tromba” Trąbka - Tomasz „Gimper” Działowy. Obaj znani są z działalności influencerskiej. „Tromba” związany jest z popularną Ekipą. „Gimper” internetową markę wyrobił sobie dzięki filmom o grach publikowanych w serwisie YouTube. Potem rozszerzył działalność, m.in. prowadząc program „Lekko nie będzie”, karierę muzyczną rozwijał jako Gimpson. Na YT ma ponad 2 mln subskrybentów.